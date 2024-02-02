В Австралии полицейские спасли ребенка, забравшегося в автомат с игрушками

В Австралии полицейские спасли трехлетнего ребенка, залезшего в автомат с мягкими игрушками, пишет UPI.

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Как заявили в полицейской службе Квинсленда, трехлетний мальчик по имени Итан воспользовался тем, что родители отвлеклись, и залез в автомат с мягкими игрушками, но выбраться обратно уже не смог.

Прибывшие на место офицеры разбили стеклянную витрину автомата, предварительно попросив мальчика закрыть глаза и отползти в дальний угол. После этого Итона забрали на руки и вернули родителям.

"Ты выиграл приз", - пошутили офицеры, обращаясь мальчику.