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Полицейские спасли трехлетнего ребенка, застрявшего в автомате с игрушками

В Австралии полицейские спасли трехлетнего ребенка, залезшего в автомат с мягкими игрушками, пишет UPI.

В Австралии полицейские спасли ребенка, забравшегося в автомат с игрушками
© Газета.Ru

Как заявили в полицейской службе Квинсленда, трехлетний мальчик по имени Итан воспользовался тем, что родители отвлеклись, и залез в автомат с мягкими игрушками, но выбраться обратно уже не смог.

Прибывшие на место офицеры разбили стеклянную витрину автомата, предварительно попросив мальчика закрыть глаза и отползти в дальний угол. После этого Итона забрали на руки и вернули родителям.

"Ты выиграл приз", - пошутили офицеры, обращаясь мальчику.

О том, будут ли наказаны родители, не уследившие за своим ребенком, в полиции не рассказали.

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