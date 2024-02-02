Пожар в колонии в Соликамске потушили

Крупный пожар в исправительной колонии в Соликамске ликвидировали. Об этом "Газете.Ru" сообщили в МЧС по Пермскому краю.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление на втором этаже здания производственного участка. Кроме того, при проверке чердачного помещения было выявлено горение скрытых очагов в чердачном помещении с дальнейшим распространением огня на кровлю", — отметил источник.

Пожар распространился на площади в 1,2 тыс. кв. метров. По данным ведомства, к тушению привлекали 45 человек и 14 единиц техники. Там отметили, что предварительно в инциденте никто не пострадал.

До этого стало известно, что в момент возгорания в цехе работал всего один заключенный, который успел выбежать из здания.