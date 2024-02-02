Облившая икону со Сталиным грузинская оппозиционерка осуждена на пять суток
Пятидневное административное заключение присудил Тбилисский горсуд оппозиционной активистке Нате Перадзе, которая в январе в соборе Святой Троицы в столице Грузии облила краской икону с изображением Иосифа Сталина и Святой Матроны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Адвокаты Перадзе сообщили, что наказание вынесено по статье «мелкое хулиганство».
Данная статья предусматривает заключение на 15 суток или штраф до 1 тыс. лари (примерно 370 долларов).
Ранее икона с изображением Иосифа Сталина и Святой Матроны, которая вызвала бурные дискуссии в Грузии, была убрана из главного кафедрального собора страны – Святой Троицы.
Икона будет переписана так, чтобы на ней больше не было изображения Сталина.