Мужчину задержали по подозрению в убийстве знакомого в Москве

Мужчину задержали по подозрению в убийстве знакомого в нежилом здании на северо-западе Москвы
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого в нежилом здании на ул. Саломеи Нерис. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.
«В рамках расследования уголовного дела задержан подозреваемый в убийстве мужчины на северо-западе Москвы. Установлено, что ранее он был знаком с потерпевшим, накануне они распивали спиртные напитки. Фигурант 1979 года рождения задержан в порядке ст. 91 УПК РФ («Основания задержания подозреваемого»), с ним проводятся следственные действия. В скором времени следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения, связанной с лишением свободы», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в помещении нежилого здания на ул. Саломеи Нерис 2 февраля было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.