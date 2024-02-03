Мужчину задержали по подозрению в убийстве знакомого в Москве

«В рамках расследования уголовного дела задержан подозреваемый в убийстве мужчины на северо-западе Москвы. Установлено, что ранее он был знаком с потерпевшим, накануне они распивали спиртные напитки. Фигурант 1979 года рождения задержан в порядке ст. 91 УПК РФ («Основания задержания подозреваемого»), с ним проводятся следственные действия. В скором времени следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения, связанной с лишением свободы», – говорится в сообщении.