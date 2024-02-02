В Ленобласти учительницу заподозрили в домогательствах к четверокласснику

Учительница начальных классов из поселка Токсово в Ленинградской области задержана по делу о сексуальных домогательствах в отношении 11-летнего ученика. Ей грозит до 20 лет лишения свободы, пишет Telegram-канал Shot.

По информации канала, ребенок признался матери, что учительница оставляла его после уроков, гладила через одежду, целовала. При этом они обменивались интимными фото в соцсетях.

Отношения длились несколько месяцев, пока переписку не увидела мать школьника, отмечает Shot.

Учительница начальных классов, которой 25 лет, была задержана и на допросе рассказала, что ученик сам оказывал ей знаки внимания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», учительнице грозит до 20 лет лишения свободы, отмечает Telegram-канал.