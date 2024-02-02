Более тысячи человек ждут вылета в российском аэропорту

Более тысячи человек не могут вылететь из Норильска из-за метели, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Отмечается, что самолеты авиакомпании «Сибирь» и «Нордстар» не могут вылететь и приземлиться.

В международном аэропорту Норильск имени Н. Н. Урванцева по причине неблагоприятных метеоусловий (метель) ограничен прием и вылет воздушных судов. Объявлены длительные задержки выполнения рейсов авиакомпании «Сибирь» и «Нордстар» в города Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Уфу. Более одной тысячи пассажиров ожидают вылета воздушных судов, — сообщили в ведомстве.

4 января в подмосковном аэропорту Жуковский 400 человек более 12 часов ожидали вылета в Шри-Ланку. При этом пассажиры пожаловались, что представители авиакомпании Red Wings не дали каких-либо разъяснений о задержке рейса. Они рассказали, что сначала их посадили в «совершенно убитый» самолет, а затем попросили выйти из него. Из-за задержки рейса им раздали горячее питание. Некоторые обратили внимание, что боксы с едой датированы сентябрем 2023 года.