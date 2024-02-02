14-летняя российская школьница загорелась во время приготовления блинов

В Санкт-Петербурге 14-летняя школьница загорелась во время приготовления блинов. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

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Юную россиянку доставили в больницу с ожогом живота. Как утверждает источник, девочка увлеклась приготовлением и не заметила, что на ней вспыхнула футболка. Она получила ожог шести процентов тела.

Сейчас подростку оказывают всю необходимую помощь медики.

Ранее сообщалось, что в городе Урень Нижегородской области женщина вместе с мужем решила сделать самогон — она загорелась и попала в реанимацию. Супруг россиянки потушил ее без вызова пожарных.