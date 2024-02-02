В Курчатове задержали мужчину, который напал в магазине на четырехлетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Курской области.

Нарушителем оказался 55-летний мужчина, который накануне инцидента приехал в Курчатов из другого региона для трудоустройства.

Правоохранители подтвердили, что нападавший находился в состоянии сильного опьянения, однако он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. На мужчину составили административный протокол о "неповиновении законным требованиям полиции".