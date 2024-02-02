На московского терапевта заведут дело о дискредитации после слов об СВО

Правоохранительные органы планируют возбудить уголовное дело в отношении терапевта московской поликлиники № 140, которую одна из посетительниц обвинила в дискредитации российской армии, сообщает Telegram-канал Mash. Женщина ранее рассказала, что медик поддержала ВСУ и отпустила замечание в сторону ее супруга — погибшего участника СВО.

Все, кто считает, что наши службы работают недостаточно оперативно, недостаточно хорошо: сегодня у меня были абсолютно все службы, они отреагировали молниеносно еще вчера. С моей ситуацией разобрались, — рассказала она авторам канала.

Как уточнила пострадавшая, руководство поликлиники уволит как самого терапевта, так и главврача, который пытался замять историю. По ее словам, медика будет ждать как минимум штраф, как максимум — привлечение к уголовной ответственности.

О случившемся стало известно 1 февраля. Сообщалось, что 34-летняя вдова привела семилетнего сына к врачу из-за проблем с глазом. С собой она взяла второго ребенка, а первый при осмотре начал плакать, что заметила врач и поинтересовалась причиной такого поведения. Мать ребенка ответила, что тот тяжело переживает гибель отца на СВО. По словам женщины, далее сотрудница медучреждения заявила, что глава их семейства сам виноват в своей гибели, так как «был законной целью Украины».