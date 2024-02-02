В Забайкалье таможенники задержали контейнеры с формой для ВСУ

На железнодорожном пункте пропуска (ЖДПП) "Забайкальск" задержали грузовой поезд, в котором обнаружили контейнеры с военной формой для вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Читинской таможни Владимира Игнатьева .

По словам Игнатьева, груз хотели доставить транзитом из Китая в Польшу под видом рабочей и спортивной одежды — это было указано в декларации на груз. Однако контейнеры просветили, и выяснилось, что плотность одежды — не такая, какой должна быть. При вскрытии была найдена форма с символикой ВСУ и баулы с украинскими адресами.