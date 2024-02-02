29-летнюю туристку изнасиловали на спа-курорте в Европе

29-летнюю британскую туристку изнасиловали на спа-курорте итальянского Милана. Об этом пишет местное издание Il Giorno.

По данным источника, инцидент произошел вечером 29 января в Terme di Milano, входящем в известную европейскую сеть спа-центров. Как сообщает газета, мужчина познакомился с туристкой и сначала был нежным в своих ухаживаниях, но затем стал вести себя агрессивно и изнасиловал ее.

Со слов пострадавшей полицейским удалось составить фоторобот злоумышленника. Проанализировав записи с камер видеонаблюдения, стражи правопорядка выследили и задержали подозреваемого — им оказался 25-летний итальянец марокканского происхождения.