На ТЭЦ в Бишкеке произошла авария

Авария произошла на ТЭЦ в Бишкеке, которая является одним из самых мощных генерирующих электричество объектов в республике. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве энергетики республики.
"На ТЭЦ Бишкека возникла нештатная ситуация, подробности выясняются", - заявил представитель Минэнерго.
По его словам, этот факт не отразится на обеспечении населения электричеством. По предварительным данным, в результате аварии вышел из строя один из котлов станции.
"Принимаются меры по ликвидации последствий частичного выхода из строя оборудования", - заверили в Минэнерго.
Во время аварии на ТЭЦ пострадали трое сотрудников.
Жители Бишкека в соцсетях сообщают о снижении температуры радиаторов отопления в квартирах. Школы города переведены на онлайн-режим обучения.