Суд определит судьбу задержанного в Аргентине по запросу Украины россиянина

Задержанный в Аргентине по запросу украинского бюро Интерпола гражданин России Игорь Чуркин провел в столичном аэропорту фактически сутки в ожидании какого-либо решения по своему делу.

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В результате с него была взята подписка о невыезде, и он был отпущен на свободу. В беседе с корреспондентом "РГ" представители консульского отдела посольства России в Аргентине подтвердили, что каких-либо претензий к представителям правоохранительных органов в период его нахождения в спецпомещении аэропорта у россиянина нет. Помимо этого, Чуркин на данный момент официально не обращался за помощью к российскому посольству.

В местных правоохранительных органах корреспонденту "РГ" прокомментировали, что в настоящий момент суд занимается рассмотрением дела росгражданина. Также было отмечено, что вероятнее всего, тот факт, что он был отпущен под подписку о невыезде, говорит об отсутствии достаточного количества убедительных доказательств с украинской стороны в пользу содержания россиянина под стражей в ожидании вердикта суда.

Помимо этого было обращено внимание на тот момент, что по неизвестным причинам бюро Интерпола в Германии, откуда вылетал гражданин РФ, не предприняло никаких действий в его отношении. Напомним, согласно информации от заведующей консульским отделом посольства России в Буэнос-Айресе Наталией Пустоваловой, местный суд примет решение по делу Игоря Чуркина в течение 45 дней.

В настоящий момент в Аргентине по запросу об экстрадиции со стороны России под стражей находятся один гражданин РФ и еще шесть под подпиской о невыезде. Кроме того, двое россиян находятся под домашним арестом, ожидая решения Верховного суда по делу об их экстрадиции в США.