Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

Вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды ( Сахалинская область ) пепловый выброс высотой до 2 км. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.