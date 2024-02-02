Противники реформ главы Аргентины пожаловались на избиения силовиками

Политики и депутаты Аргентины, выступающие против пакета реформ президента Хавьера Милея, заявили о репрессиях, которые применяют против них охраняющие здание парламента полицейские, сообщает РИА Новости.

31 января нижняя палата парламента приступила к обсуждению реформ на фоне акции протеста, которую устроили местные жители у здания парламента. Депутаты обсуждали законопроекты больше 11 часов. Предполагается, что рассмотрение реформ займет 3-4 дня.

Лидер Рабочей партии заявил, что сотрудники правоохранительных органов повалили его на землю и избили. В другой момент стычки полиция применила перцовый аэрозоль и ударила депутата Алехандро Вилька из «Левого фронта трудящихся».

В настоящее время правоохранители выстроились в несколько рядов и теснят протестующих у Конгресса Аргентины, пытаясь сместить их с проезжей части. Для новых властей страны выход протестующих на проезжую часть — один из ключевых моментов. Согласно новым правилам, полиция может применять силу, чтобы митингующие вернулись на тротуар.