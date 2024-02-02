МВД объявило в розыск адвоката Навального* Ольгу Михайлову
МВД РФ объявило в розыск адвоката оппозиционного политика Алексея Навального* Ольгу Михайлову. Это следует из опубликованной карточки в официальной базе ведомства.
— Михайлова Ольга Олеговна. Разыскивается по статье УК, — говорится в базе.
Однако, по какой конкретно статье ведется розыск, не указано. Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что следствие заочно обвинило Михайлову в участии в экстремистском сообществе. Она проходит обвиняемой по тому же делу, по которому ранее были арестованы трое других адвокатов Навального*. Адвокат находится за границей.
Кроме того, столичный Басманный суд заочно арестовал главу Фонда борьбы с коррупцией*** (ФБК***) Марию Певчих**, ведущих YouTube-канала «Популярная политика» Дмитрия Низовцева** и Киру Ярмыш**, а также главу социологической службы ФБК*** Анну Бирюкову.
*Внесен в реестр террористов и экстремистов.
**Признаны в РФ иностранными агентами.
***Признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован.