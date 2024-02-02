МВД объявило в розыск адвоката Навального*

Однако, по какой конкретно статье ведется розыск, не указано. Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что следствие заочно обвинило Михайлову в участии в экстремистском сообществе. Она проходит обвиняемой по тому же делу, по которому ранее были арестованы трое других адвокатов Навального*. Адвокат находится за границей.