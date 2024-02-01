В Екатеринбурге около УМВД неизвестные побили стекла Mercedes

В Екатеринбурге неизвестные разбили Mercedes, припаркованный около городского управления МВД. Об этом сообщает E1.

Уточняется, что инцидент произошел на Фрунзе, 74 около 23:30. По словам владельца автомобиля, злоумышленников было двое, на лице у них были маски. Они разбили стекла у машины с помощью металлических запчастей, которые позже были обнаружены в салоне.

Владелец автомобиля указал, что о случившемся ему сообщил дежурный УМВД Екатеринбурга и на момент его прибытия на место там уже находились полицейский, составлявшие акт. Мужчина считает, что разбитая машина является местью ему со стороны правоохранителей, которые неоднократно конфликтовали с ним из-за места, где он оставляет машину.

«Ранее автомобиль уже царапали и втыкали топор в лобовое стекло. Накануне один из полицейских мне сделал замечание, якобы я автомобиль поставил на два места. А вечером его разбили», — рассказал владелец Mercedes.