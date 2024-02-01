В Екатеринбурге около УМВД неизвестные побили стекла Mercedes
В Екатеринбурге неизвестные разбили Mercedes, припаркованный около городского управления МВД. Об этом сообщает E1.
Уточняется, что инцидент произошел на Фрунзе, 74 около 23:30. По словам владельца автомобиля, злоумышленников было двое, на лице у них были маски. Они разбили стекла у машины с помощью металлических запчастей, которые позже были обнаружены в салоне.
Владелец автомобиля указал, что о случившемся ему сообщил дежурный УМВД Екатеринбурга и на момент его прибытия на место там уже находились полицейский, составлявшие акт. Мужчина считает, что разбитая машина является местью ему со стороны правоохранителей, которые неоднократно конфликтовали с ним из-за места, где он оставляет машину.
«Ранее автомобиль уже царапали и втыкали топор в лобовое стекло. Накануне один из полицейских мне сделал замечание, якобы я автомобиль поставил на два места. А вечером его разбили», — рассказал владелец Mercedes.
Кроме того он заявил, что ему отказали предоставить записи с камер видеонаблюдения. Сами же правоохранители, комментируя это, сообщили, что уже устанавливают обстоятельства инцидента и по результатам «примут обоснованное решение».