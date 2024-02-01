Площадь пожара на заводе в Мурманске выросла вдвое
В пресс-службе главка МЧС по Мурманской области заявили, что площадь пожара на рыбоперерабатывающем заводе в Мурманске увеличилась в два раза.
Как уточнили в МЧС, площадь возгорания выросла с 400 кв. м до 800 кв. м. Кроме того, на месте пожара произошло частичное обрушение кровли. В данный момент на месте возгорания работают пожарные.
«Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидируют пожар. 1 февраля 2024 года в 21:19 в МЧС поступило сообщение о возгорании склада по адресу: г. Мурманск, ул. Александра Невского, д. 38. Площадь пожара в настоящий момент составляет 800 кв.м. Произошло частичное обрушение кровли», — рассказали в МЧС.
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