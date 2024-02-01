Площадь пожара на заводе в Мурманске выросла вдвое

В пресс-службе главка МЧС по Мурманской области заявили , что площадь пожара на рыбоперерабатывающем заводе в Мурманске увеличилась в два раза.

Как уточнили в МЧС, площадь возгорания выросла с 400 кв. м до 800 кв. м. Кроме того, на месте пожара произошло частичное обрушение кровли. В данный момент на месте возгорания работают пожарные.