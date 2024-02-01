МВД объявило в розыск сотрудницу ФБК Анну Бирюкову

Признанная в РФ иноагентом сотрудница ФБК (организация запрещена в РФ и признана экстремистской) Анна Бирюкова, заочно арестованная по статье о публичных призывах к террористической деятельности и оправданию терроризма, объявлена в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

"Бирюкова Анна Сергеевна. 20 апреля 1991 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе. При этом в базе не указывается, по какой статье ведется розыск.

Басманный районный суд города Москвы 29 января заочно арестовал Бирюкову и еще трех признанных в РФ иноагентами сотрудников ФБК - Марию Певчих, Дмитрия Низовцева и Киру Ярмыш.