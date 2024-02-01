В Подмосковье локализовали крупный пожар на территории предприятия
Пожарные ликвидировали открытое горение на территории предприятия в подмосковном Пушкине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Ранее стало известно, что в Пушкине загорелось административное здание на территории мясного предприятия на ул. Соколовской.
«В 21:35 пожар локализован на площади 1,2 тыс. квадратных метров», — пояснили в пресс-службе.
В тушении пожара были задействованы 56 спасателей и 20 единиц техники. О пострадавших не сообщается.
Ведется расследование причин и обстоятельств инцидента. Дело взяла под контроль Пушкинская городская прокуратура.
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