Пожарные ликвидировали открытое горение на территории предприятия в подмосковном Пушкине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Ранее стало известно, что в Пушкине загорелось административное здание на территории мясного предприятия на ул. Соколовской.

«В 21:35 пожар локализован на площади 1,2 тыс. квадратных метров», — пояснили в пресс-службе.

В тушении пожара были задействованы 56 спасателей и 20 единиц техники. О пострадавших не сообщается.