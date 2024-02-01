Возбуждено первое уголовное дело по статье против нарушений коллекторов

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов заявил, что в России было возбуждено первое уголовное дело по новой статье в отношении коллекторов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Речь идет о статье 172.4 — «Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». Она применяется в отношении коллекторов, которые допустили нарушения во время возврата просроченной задолженности.

«В январе возбуждено первое уголовное дело по новой статье УК в Башкортостане, то есть начинает формироваться практика привлечения к уголовной ответственности», — рассказал Артистов.

Он также добавил, что новая статья позволяет силовикам применять ее под большую часть нарушений со стороны коллекторских организаций, а не подбирать статьи из имеющихсяю По словам Артистова, ранее это значительно усложняло процесс привлечения к ответственности неправомерных коллекторских агентств.