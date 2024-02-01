В Архызе выявили мошенничество с 72 га земли

"Установлено, что в период с 2020 по 2021 год группа местных жителей и ряд должностных лиц администрации Архызского сельского поселения, подделав необходимый пакет документов, оформили право собственности на четыре земельных участка общей площадью 72,3 га", - говорится в сообщении.