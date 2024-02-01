В Белгороде задержали девушку по подозрению в поддержке ВСУ

В Белгороде задержана девушка по подозрению в спонсировании украинских военных, вскоре суд примет решение по избранию ей меры пресечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката задержанной.

Как пишет агентство, речь идёт о Надежде Россинской, которая является волонтёром. Её адвокат Евгений Соколов утверждает, что девушка находится в изоляторе временного содержания.

Агентство отмечает, что Россинская работала в некоммерческой организации. По словам Соколова, девушку обвиняют по статье 280.4 часть 2 УК (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), а причиной задержания стала её группа по сбору донатов для ВСУ. Сама девушка свою причастность к этому отрицает.