Пожар в административном здании на территории мясоперерабатывающего предприятия произошел в Пушкинском городском округе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России .

«В Подмосковье огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В Пушкино горит административное здание на территории мясного предприятия. Площадь пожара – 1 тыс. кв. м, есть угроза перехода огня на соседние здания. На месте работают 56 специалистов и 20 единиц техники», – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе Главного управления МЧС Росси по Московской области, в оперативные службы поступило сообщение о возгорании по адресу: Пушкинский городской округ, ул. Соколовская, вл. 23. По данным из открытых источников, по этому адресу располагается предприятие «Пушкинский мясной двор».