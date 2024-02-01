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В Индии арестовали голубя по подозрению в шпионаже в пользу Китая

Полиция Мумбаи освободила голубя, которого, по мнению индийских правоохранителей, Китай мог использовать для шпионажа. Об этом сообщает NBC New York.

В Индии арестовали голубя по подозрению в шпионаже в пользу Китая
© Газета.Ru

В Индии спустя восемь месяцев был освобожден голубь, который был задержан по подозрению в шпионаже из-за символов на китайском языке, на крыльях и двух колец на лапе. Птица содержалась в ветеринарной клинике в Мумбаи с мая 2023 года.

В ходе расследования выяснилось, что голубь использовался в гонках на открытых водоемах Тайваня и случайно пересек границы, оказавшись в Индии. Ветеринарная больница Bai Sakarbai Dinshaw Petit Hospital обратилась в полицию с просьбой о разрешении на освобождение птицы, голуб был выпущен на свободу.

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