В Индии арестовали голубя по подозрению в шпионаже в пользу Китая

Полиция Мумбаи освободила голубя, которого, по мнению индийских правоохранителей, Китай мог использовать для шпионажа. Об этом сообщает NBC New York.

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В Индии спустя восемь месяцев был освобожден голубь, который был задержан по подозрению в шпионаже из-за символов на китайском языке, на крыльях и двух колец на лапе. Птица содержалась в ветеринарной клинике в Мумбаи с мая 2023 года.