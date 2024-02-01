ФСБ задержала помогавшую украинцам в Белгороде волонтера

В Белгороде сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали волонтера Надежду Россинскую (Надин Гейслер). Ее подозревают в спонсировании Вооруженных сил Украины (ВСУ), Евгений Соколов.

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Он уточнил, что Россинскую обвиняют в призывах к деятельности против безопасности государства. Заседание по избранию меры пресечения состоится в пятницу, 2 февраля, в 11:00 в Свердловском суде. В настоящее время волонтер находится в изоляторе временного содержания, добавил юрист.

Как отмечает издание, Россинская собирала гуманитарную помощь для беженцев, а также помогала с эвакуацией и возвращением людей на Украину.