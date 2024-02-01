В Новосибирске погибла девочка, упавшая с 17 этажа

Врачи не смогли спасти девочку, упавшую из окна жилого дома в Новосибирске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Пациентка находилась в состоянии клинической смерти. Врачи начали сердечно-легочную реанимацию, однако действия медиков оказались безуспешными", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что бригада скорой медицинской помощи прибыла на место через восемь минут после вызова.