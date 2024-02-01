В российском городе знаменитый медведь Балу убил мужчину

В городе Вязьма Смоленской области медведь по кличке Балу напал на мужчину и погубил его. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Балу, символ придорожного кафе, расположенного на окраине Вязьмы на 225-м километре трассы Москва-Минск, набросился на мужчину, когда тот чистил снег на крыше заведения и случайно упал на его клетку. Медведь схватил чистильщика за ногу, и у мужчины произошла остановка сердца.

Теперь хищника планируют усыпить. По факту произошедшего организована доследственная проверка, передает сообщение СУСК России по региону РИА Новости. Балу жил в вольере у кафе около 20 лет и был знаменит среди местных жителей. Владелец заведения разрешал гостям кормить и фотографировать хищника.

На хозяина неоднократно поступали жалобы от зоозащитников. Его обвиняли в издевательствах над животным, содержании его в плохих условиях и состоянии стресса. Отмечается, что владелец оплачивал штрафы и продолжал держать медведя в клетке.