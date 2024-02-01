СК показал татуировки украинских пленных со сбитого Ил-76

Татуировки украинских военнопленных, погибших в результате катастрофы самолета Ил-76 в Белгородской области, показали на видео, которое опубликовала пресс-служба Следственного комитета РФ. Изображения зафиксировали на останках в ходе работы по идентификации жертв.

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Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы. <...> В распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета, — сообщили в СК.

Результаты генетических экспертиз подтвердили, что обнаруженные на месте останки принадлежат шести членам экипажа, трем сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнопленным, погибшим при крушении самолета, заявили в СК. В ведомстве подчеркнули, что Ил-76 потерпел крушение в результате атаки ВСУ. Возбуждено уголовное дело о теракте.