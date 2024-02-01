Установлены все погибшие в авиакатастрофе Ил-76 под Белгородом

Следственный комитет (СК) РФ идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области. Как сообщается в Telegram-канале СК, на месте крушения были обнаружены более 670 фрагментов тел погибших и обрывки личных документов.

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В СК подчеркнули, что результаты генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности останков. На борту находились шесть членов экипажа, три сотрудника военной полиции и 65 украинских военнослужащих.

Следователи рассказали, что у задержанных украинских военных всегда берут биологический материл, чтобы установить генетический профиль.

«Таким образом, в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета», - подчеркнули в СК.

Транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен украинских военнослужащих, потерпел крушение 24 января в Белгородской области, все находившиеся на его борту погибли. Позже в Минобороны России назвали крушение результатом теракта ВСУ.