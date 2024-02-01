$89.67+0.3897.11+0.33
Войти в почту

СК идентифицировал останки жертв атаки на Ил-76

Следственный комитет (СК) РФ идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области. Как сообщается в Telegram-канале СК, на месте крушения были обнаружены более 670 фрагментов тел погибших и обрывки личных документов.

Установлены все погибшие в авиакатастрофе Ил-76 под Белгородом
© Lenta.ru

В СК подчеркнули, что результаты генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности останков. На борту находились шесть членов экипажа, три сотрудника военной полиции и 65 украинских военнослужащих.

Следователи рассказали, что у задержанных украинских военных всегда берут биологический материл, чтобы установить генетический профиль.

«Таким образом, в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета», - подчеркнули в СК.

Транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен украинских военнослужащих, потерпел крушение 24 января в Белгородской области, все находившиеся на его борту погибли. Позже в Минобороны России назвали крушение результатом теракта ВСУ.

1 февраля в СК назвали тип вооружения, из которого был сбит самолет, - это ракета MIM-104A американского комплекса Patriot. Во время осмотра места происшествия следователи нашли 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет.

Происшествия
Следственный комитет
Минобороны России
Белгородская Область
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости