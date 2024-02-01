$89.67+0.3897.11+0.33
Войти в почту

Названа возможная причина убийства бойца ММА Мутаева

Мотивом для убийства 21-летнего бойца смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасула Мутаева могла стать месть, так как спортсмен грубил соседям и избил одного из них. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана пишет НТВ.

Названа возможная причина убийства бойца ММА Мутаева
© Соцсети

Бойца смешанных единоборств Магомедрасула Мутаева застрелили в Махачкале вечером 31 января. По данным регионального МВД, несколько выстрелов жители одного из многоквартирных домов, расположенных на улице Гапцахской, услышали около 22:30 и обратились в полицию.

В МВД сообщили, что личность подозреваемого установлена. В силовых структурах республики также уточнили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

В центре Махачкалы убили спортсмена ММА

Информацию о том, что убит именно Магомедрасул Мутаев подтвердили в Министерстве по физической культуре и спорту Республики Дагестан, пишет ТАСС.

По одной из версий, мотивом убийства могла стать месть, отмечает источник НТВ в силовых структурах.

«Мутаев был шумным соседом, нагрубил то ли матери, то ли сестре подозреваемого. Он пытался угомонить спортсмена, в ответ тот его избил. Подозреваемый мог затаить обиду и отомстить», - заметил он.

Промоушен Fight Nights на своей странице в соцсети «ВКонтакте» назвал произошедшее «ужасной трагедией» и отметил, что Мутаев «успел оставить яркий след в мире единоборств».

Происшествия
Республика Дагестан
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости