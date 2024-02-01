В Южной Осетии нашли двух похищенных детей

31 января МВД Южной Осетии объявило в розыск мужчину, который выстрелил из огнестрельного оружия в ногу бывшей жене, а потом забрал двоих несовершеннолетних детей и уехал в неизвестном направлении. Женщина была доставлена в республиканский многопрофильный медицинский центр в Цхинвале для оказания ей медицинской помощи. В МВД уточняли ТАСС, что одному из детей три года, другому - пять лет.