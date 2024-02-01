Лифт с подростком внутри рухнул в Москве

На юге Москвы лифт с подростком внутри рухнул в шахту. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

© «Лента.ру»

17-летняя пассажирка поднималась на девятый этаж, но лифт внезапно начал падать, останавливаясь между этажами. Когда кабина оказалась в шахте, девочка смогла связаться с матерью. Женщина вызвала диспетчера.

Чтобы достать пострадавшую, специалистам пришлось поднять лифт до третьего этажа. Вызволение пассажирки заняло около получаса. Девочка не пострадала, помощь врачей ей не понадобилась.

По словам жильцов дома, проблемы с лифтами в здании случаются не впервые. Владельцы квартир в ЖК регулярно пишут жалобы на городские порталы с просьбой заменить старое подъемное оборудование, однако проблему до сих пор не решили.