Полиция возбудила второе дело против красноярского экс-депутата Гольдмана

Второе уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана. Сумма арестованного имущества превысила 4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

"Следователями Главного управления МВД России по Красноярскому краю возбуждено второе уголовное дело в отношении Романа Гольдмана. Бизнесмен подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. <…> Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ продолжается", - сказано в сообщении.

По версии следствия, с мая по август 2023 года Гольдман, являясь генеральным директором ПАО УК "Голдман групп", не имея в своем распоряжении денежных средств и действуя из корыстной заинтересованности, в целях погашения своих долговых обязательств перед кредиторами путем злоупотребления доверием убедил генерального директора ООО "Управление агроактивами" выдать в долг денежные средства в сумме более 327 млн рублей.

В качестве гарантии возврата денежных средств фигурант предложил заключить договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале другого предприятия, понимая, что указанная доля не может быть продана, поскольку он не получал письменного разрешения на ее отчуждение. Итогом стало подписание указанного договора и выдача денежных средств, которые подозреваемый не намеревался возвращать, распорядившись ими по своему усмотрению.