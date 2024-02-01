Жительницу Нижнего Новгорода арестовали за серьги с символикой ЛГБТ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 февраля. /ТАСС/. Девушку из Нижнего Новгорода, которая носила серьги с цветами радуги, арестовали на пять суток за пропаганду ЛГБТ.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Сормовского районного суда города, "назначен административный арест сроком на пять суток по ч. 1, ст. 20.3 КоАП - за пропаганду ЛГБТ".

Ранее в местных Telegram-каналах распространили видео, на котором автор ролика подходит к молодым людям и требует у девушки снять запрещенную символику. Позднее там появилась информация, что ей назначили административный арест на пять суток.