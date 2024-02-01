Центр Иркутска залило кипятком

В центре Иркутска произошла коммунальная авария, в результате которой дороги были залиты кипятком. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По предварительной информации, труба прорвалась в районе улиц Депутатской и Трилиссера из-за перегрузки и износа.

Специалисты всю ночь и утро откачивали воду, а на месте продолжают работать аварийные бригады. Несколько улиц, включая Советскую, Красных Мадьяр, Красноярскую и Култукскую, превратились в каток, на них образовались девятибальные пробки.

На тротуарах сибирского города стало очень скользко, поэтому жителей просят быть осторожнее.

В результате происшествия некоторые дома Октябрьского района оказались в ледяном плену: подъездные двери покрылись коркой льда, не позволяя людям выйти на работу. Дворники приходят на помощь жителям, чтобы помочь им выбраться из заточения.

До этого сообщалось, что в некоторых домах Магнитогорска нет отопления почти сутки из-за коммунальной аварии. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Елена. Она отметила, что в ее квартире температура упала до +15°C, а в управляющей компании не отвечают на звонки.