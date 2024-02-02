Полиция Аргентины применила резиновые пули против протестующих

Аргентинская полиция применила резиновые пули против участников антиправительственной акции протеста. Об этом ТАСС рассказала одна из пострадавших.

"Внезапно появилась федеральная полиция на мотоциклах и начали стрелять резиновыми пулями. Я как раз рассказывала в этот момент девушке, что против нас часто применяли резиновые пули в 90-е", - сказала участница манифестации, у которой на ногах были видны несколько ран от пуль.

Столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими начались после того, как колонна манифестантов вышла на проезжую часть. Для того, чтобы оттеснить участников акции на тротуары и площадь, полиция и жандармерия также применила дубинки, слезоточивый газ и водомет.

В акции протеста принимали участие сотни человек. Часть манифестантов остается перед зданием Конгресса. Телеканал TN еще перед началом столкновений сообщил об одном задержанном.

Акция протеста проходит в то время, как в Конгрессе с 31 января обсуждается законопроект с пакетом реформ, которые представило правительство. Накануне перед зданием парламента также прошла манифестация, во время которой стражи порядка применили слезоточивый газ. Были задержаны пять человек.