СМИ: в Нижегородской области сбиты два дрона ВСУ

Российские военные сбили два беспилотника ВСУ самолетного типа в Нижегородской области, пишет региональное информационное агентство «Время Н» со ссылкой на источник. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

Инцидент произошел в ночь на среду, 31 января.

Источник пояснил, что дроны пытались долететь до Нижнего Новгорода на крайне низких высотах, чтобы быть незамеченными средствами ПВО.

Двигавшиеся на высоте 50 метров беспилотники, заметил собеседник агентства, были обнаружены и обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы в Кстовском районе Нижегородской области.

По данным агентства, летательные аппараты рухнули в лесопосадке между селами Чернуха и Старые Ключищи. При падении на землю боевая часть дронов не взорвалась.