Москвича осудили за доведение девятилетнего сына до суицида

В Москве суд приговорил 35-летнего мужчину к 13 годам строгого режима за доведение девятилетнего сына до суицида. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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Фигуранта признали виновным по статьям 110 («Доведение до самоубийства») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Установлено, что с ноября 2019-го по июль 2022 года мужчина регулярно применял физическое насилие в отношении сына, а также кричал на него, угрожал и оскорблял, используя нецензурную лексику. При этом он был единственным родителем ребенка.

Также стало известно, что фигурант злоупотреблял алкоголем, наносил побои сожительнице, устраивал скандалы, в том числе ночью, и конфликтовал с соседями.