Российский пенсионер признался в расчленении сына

В Ленинградской области 63-летний пенсионер из Выборга предстанет перед судом за расправу над сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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По данным следствия, ночью 17 октября 2023 года фигурант поссорился с 39-летним сыном и нанес ему множество ударов ножом. Чтобы скрыть преступление, пенсионер расчленил потерпевшего в ванной, после чего в полиэтиленовых пакетах отвез за 40 километров от дома и выбросил в реку.

Фрагменты тела обнаружили 18 октября в реке Перовка, проходящей рядом с трассой «Скандинавия».

Пенсионер признал вину. По словам мужчины, во время конфликта сын бросился на него с угрозами, а он по инерции двинулся вперед. В это время в руке пенсионера был нож.