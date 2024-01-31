Появились подробности дела о живодере, выбросившем трех кошек из окна дома

Произошло все на улице Южнодомодедовская, дом 11. <...> В нашем доме живет сумасшедшая бабушка Плюшкин. Как раз в этом подъезде, на девятом этаже. У нее выжженные стены в квартире, и спит она периодически в подъезде. Дело в том, что у нее в этом году квартира сгорела дотла. Была набита мусором, сама небось и подожгла. Она ничего не соображает, поэтому кошек могла она собрать и выкинуть, — рассказала женщина.