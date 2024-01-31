В Хакассии мужчина получил 14 лет за надругательство над мальчиком

В Хакассии мужчина изнасиловал пятилетнего ребенка и пошел под суд. Об этом сообщает Саяногорский городской суд. Инцидент произошел в Саяногорске. По версии правоохранителей, 37-летний местный житель более полугода проживал в квартире матери пятилетнего мальчика. В это время он насиловал младшего члена семьи пользуясь беспомощным состоянием пострадавшего. О деталях произошедшего не сообщается. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сам россиянин во время заседания вину не признал. Суд приговорил фигуранта к 14 годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима. На данный момент решение еще не вступило в законную силу.