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Глава СК поручил проверить сообщения о домогательствах участника КВН

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о том, что в отношении жительниц Приморского края совершались противоправные действия участником команды КВН «Океан» из Владивостока Сергеем Андрейчуком.

Глава СК поручил проверить сообщения о домогательствах участника КВН
© РИА Новости

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера», пишет «Фонтанка.ру».

Бастрыкин запросил у главы регионального СК Владимира Фомина доклад об установленных в ходе расследования обстоятельствах и «по иным доводам обращения».

Ранее сообщалось, что в Москве задержали педагога детского театрального центра за домогательства к ученице.

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Сергей Андрейчук
Владимир Фомин
Александр Бастрыкин
Следственный комитет
Приморский Край
Владивосток