Глава СК поручил проверить сообщения о домогательствах участника КВН
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о том, что в отношении жительниц Приморского края совершались противоправные действия участником команды КВН «Океан» из Владивостока Сергеем Андрейчуком.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера», пишет «Фонтанка.ру».
Бастрыкин запросил у главы регионального СК Владимира Фомина доклад об установленных в ходе расследования обстоятельствах и «по иным доводам обращения».
Ранее сообщалось, что в Москве задержали педагога детского театрального центра за домогательства к ученице.