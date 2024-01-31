Глава СК поручил проверить сообщения о домогательствах участника КВН

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера», пишет «Фонтанка.ру».

Бастрыкин запросил у главы регионального СК Владимира Фомина доклад об установленных в ходе расследования обстоятельствах и «по иным доводам обращения».