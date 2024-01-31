Неизвестный выбросил трех кошек из окна на 15 этаже дома в Домодедово
Полиция начала проверку по факту жестокого обращения с кошками в Домодедово. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.
«28 января в дежурную часть управления МВД России по городскому округу Домодедово поступило сообщение о жестоком обращении с животными. По предварительной информации, неизвестный выбросил трех кошек из окна многоэтажки, расположенной на ул. Южнодомодедовская. Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – отметили в пресс-службе.
По данным СМИ, животные были выброшены из окна на 15 этаже жилого дома. В результате падения все три кошки погибли: две на месте, еще одна – в ветеринарной клинике.