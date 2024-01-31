Неизвестный выбросил трех кошек из окна на 15 этаже дома в Домодедово

«28 января в дежурную часть управления МВД России по городскому округу Домодедово поступило сообщение о жестоком обращении с животными. По предварительной информации, неизвестный выбросил трех кошек из окна многоэтажки, расположенной на ул. Южнодомодедовская. Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – отметили в пресс-службе.