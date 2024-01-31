Губернатор опроверг сообщения о стрельбе в школах российского города

Информация о стрельбе в школах Калуги не соответствует действительности. Об этом написал губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Ничего подобного не происходит. Школы в безопасности. Доверяйте официальным источникам, перепроверяйте информацию», — написал Шапша.

Глава региона уточнил, что фейковые сообщения распространяются по анонимным-телеграм каналам. Там же днем ранее говорилось о планах нападения на образовательные учреждения. Школы Калуги в безопасности, сообщил губернатор, призвав жителей не содействовать в распространении фейков.