СМИ: Экспертиза подтвердила, что Ил-76 сбила ракета западного производства
В ходе проведенной экспертизы подтвердилось западное производство ракеты, которая сбила военный самолет Ил-76 под Белгородом. Об этом в среду, 31 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
— Предварительная экспертиза обнаруженных в самолете поражающих элементов показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства, — говорится в сообщении.
При этом другие детали не приводятся, передает агентство.
Накануне сообщалось, что попадание элементов украинской ракеты в военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области привело к его крушению.
Трагедия, о которой идет речь, случилась 24 января в Корочанском районе Белгородской области. Там потерпел крушение военный самолет Ил-76.