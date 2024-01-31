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СМИ: Экспертиза подтвердила, что Ил-76 сбила ракета западного производства

В ходе проведенной экспертизы подтвердилось западное производство ракеты, которая сбила военный самолет Ил-76 под Белгородом. Об этом в среду, 31 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

— Предварительная экспертиза обнаруженных в самолете поражающих элементов показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства, — говорится в сообщении.

При этом другие детали не приводятся, передает агентство.

Накануне сообщалось, что попадание элементов украинской ракеты в военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области привело к его крушению.

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Трагедия, о которой идет речь, случилась 24 января в Корочанском районе Белгородской области. Там потерпел крушение военный самолет Ил-76.

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