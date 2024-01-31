Полицейские накрыли сеть массажных салонов с проститутками в Дагестане

Сотрудники правоохранительных органов Дагестана выявили сеть массажных салонов, в которых оказывали интимные услуги, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике. По данным полиции, организация проституции была пресечена в Махачкале, Дербенте и Каспийске.

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Сотрудниками ОБОП УУР (отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска) МВД Дагестана пресечена организация проституции в массажных салонах Махачкалы, Дербента, Каспийска. <...> Всего в занятие проституцией было вовлечено более 50 девушек, — говорится в сообщении.

Согласно данным агентства, занятие проституцией организовал 49-летний местный житель. К такому виду деятельности были привлечены женщины от 18 до 45 лет, их «трудоустройством» занимались 25 девушек, помогавших злоумышленнику.

Полицейскими были изъяты мобильные телефоны, финансовая документация, а также алкогольная продукция. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела об организации проституции и вовлечении в занятия ею.