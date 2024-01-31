Россиянка избивала детей ремнем за разбросанные игрушки

В Тюменской области женщина избивала детей за разбросанные игрушки и пошла под суд. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

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О произошедшем правоохранители узнали после обращения педагога. Ей позвонила ученица и сообщила, что не может выйти из дома, так как все взрослые находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские оперативно приехали в квартиру, которую им не сразу открыла хозяйка. В помещении оказались пятеро малолетних детей, мать, ее сожитель и подруга.

Детей изъяли у женщины и поместили в спецучреждения. В беседе с воспитателями они сообщили, что мать каждый день била их кожаным ремнем за провинности. Например, за невыученные уроки или разбросанные игрушки.