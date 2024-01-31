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Беглов прокомментировал сообщения о хлопке в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал сообщения жителей кварталов в районе Глухоозерского шоссе о «громком хлопке» ночью. В своем Telegram-канале он заявил, что на промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент.

Беглов отметил, что он потребовал внимания силовых ведомств. При этом, по его словам, в результате никто не пострадал, существенного вреда имуществу не причинено.

Губернатор сообщил о проведении специалистами следственных мероприятий. Он подчеркнул, что в настоящее время администрация города работает во взаимодействии с правоохранительными органами.

Жители Петербурга сообщили о раздавшемся в городе громком звуке

О том, что в Санкт-Петербурге раздался звук, похожий на хлопок, сообщило ранее издание «Фонтанка». Оно отметило, что звук был слышен под утро 31 января в разных районах города.

Хлопок зафиксировали жители проспекта Пятилеток, Таврической улицы, района Московского вокзала. После произошедшего у некоторых машин сработала сигнализация.

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