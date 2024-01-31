Появилось видео взрыва на заводе «Невский мазут» в Петербурге

В Санкт-Петербурге утром произошел взрыв на территории завода "Невский мазут" на Глухоозерском шоссе, 15 в Невском районе. Подробности и видео случившегося опубликовала "Фонтанка".

По данным издания, город атаковал беспилотник, около 04:20 его сбили из комплекса С-400 "Триумф", после чего дрон рухнул на территории завода. Журналисты утверждают, что в результате падения обломков загорелись три пустые цистерны, которые удалось быстро потушить. Уточняется, что пострадавших нет.

Правительство Петербурга сообщило, что обстоятельства инцидента на Глухоозерском шоссе выясняются, и подтвердило, что взрыв не повредил имущество и не причинил вреда людям.

21 января на объектах критической инфраструктуры в Ленинградской области ввели режим повышенной готовности. Этому предшествовали взрывы и пожар на терминале "Новатэк — Усть-Луга" на территории региона.